Israel prohíbe la entrada al director de la Mezquita Abraham en Hebrón durante 15 días

Las autoridades israelíes citaron este domingo a Abu Sneineh a la comisaría de policía de Telem -un asentamiento israelí instalado en Hebrón- para entregarle la orden que prohíbe su presencia y rezo en la mezquita y en sus patios, y también la del custodio principal, según detalla Wafa.

El santuario, situado en el casco antiguo de Hebrón, es el cuarto lugar más sagrado del islam y el segundo en importancia dentro de los territorios palestinos, después de la Mezquita de Al Aqsa en Jerusalén Este ocupado.

Pero al mismo tiempo, para el judaísmo -que lo conocen como la Tumba de los Patriarcas- es un espacio de veneración pues la tradición señala que allí reposan los restos de Abraham, Isaac, Jacob y sus esposas Sara, Rebeca y Lea.

El pasado mes de septiembre, una ONG israelí ya denunció que el Gobierno de Israel había aprobado la expropiación de 228 metros cuadrados en la planta superior de oración de la Mezquita.

Lo cierto es que Israel lleva tiempo intentando apropiarse de la gestión total de la Mezquita de Abraham, cuyo lugar reclaman como suyo los cerca de 800 colonos israelíes que viven en el asentamiento construido dentro de la propia Ciudad Vieja de Hebrón.