Jordania dice que Trump invitó al rey Abdalá a integrarse en la Junta de Paz para Gaza

El departamento jordano informó que el rey jordano "recibió una invitación" y que "los documentos relacionados" con ella se "están estudiando actualmente de acuerdo con los procedimientos legales internos", detalló la agencia de noticias estatal jordana Petra.

El portavoz de Exteriores jordano, Fuad Majali, afirmó que el "reino aprecia el papel de liderazgo del presidente Trump para alcanzar un alto el fuego en Gaza y lanzar el plan de paz integral, así como los esfuerzos que está realizando para lograr la seguridad, la estabilidad y la paz".

Estados Unidos anunció este viernes que una Junta Ejecutiva supervisará el nuevo Gobierno de Gaza y estará formada, entre otros, por el ex primer ministro británico Tony Blair; el secretario de Estado, Marco Rubio; el emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff; y Jared Kushner, yerno de Trump, entre otros nombres.

El anuncio de la composición de la Junta Ejecutiva llegó después de que la Casa Blanca anunciara la fase dos del plan de paz de Trump para Gaza, que pasa por la formación de un Gobierno de tecnócratas en la Franja y el desarme del movimiento islamista Hamás.

La Casa Blanca también adelantó que durante el Foro de Davos, que se celebra la semana próxima en Suiza y donde intervendrá Trump, se dará a conocer más información acerca de los países integrantes de la Fuerza Internacional de Estabilización (ISF, en inglés).

Se trata de un contingente de la ONU que debe garantizar en el futuro la seguridad y desmilitarización de Gaza, tal y como estipula el plan de paz del mandatario estadounidense.

El rey Abdalá II de Jordania ha tenido un papel activo en defensa de la población palestina de Gaza, oponiéndose a cualquier intento de desplazar a sus habitantes y rechazando públicamente planes internacionales que impliquen su reubicación, así como haciendo llamamientos para finalizar la guerra en la Franja.