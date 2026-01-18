La familia real española llega a Atenas y se reúne en una cena con sus familiares griegos

Tras aterrizar sobre las 18:00 horas en Atenas, los reyes Felipe VI y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía han llegado al restaurante italiano en el que les esperaban la reina Sofía y sus hijas, las infantas Elena y Cristina y varios de sus respectivos hijos.

La reina Sofía ha llegado acompañada de sus dos hijas y sus nietas Victoria Federica e Irene Urdangarín, que la llevaba del brazo. Antes, habían llegado al restaurante otros dos hijos de la infanta Cristina, Pablo y Miguel Urdangarín.

Por parte de la familia real griega, han asistido Nicolás, Pablo, Filippo, Alexia y Teodora de Grecia, junto a su madre Ana María de Grecia, viuda de Constantino, hermano de la reina Sofía y de Irene, que falleció hace tres años.

Todos ellos vestidos de luto en una cena previa al funeral que tendrá lugar por Irene de Grecia a las doce del mediodía del lunes en la Catedral Metropolitana de la capital griega, tras el que será enterrada en el cementerio de Tatoi.

Un funeral al que no asistirá el rey emérito Juan Carlos I, que no se ha trasladado desde su residencia en Abu Dabi por consejo médico.

Antes del servicio, el féretro con los restos de la princesa Irene, fallecida en Madrid el pasado jueves a los 83 años, permanecerá desde las ocho de la mañana a las diez y media en la Capilla de San Eleftherios.