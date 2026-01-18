La familia real española viaja a Atenas para dar el último adiós a Irene de Grecia

Los reyes de España, sus hijas -la princesa Leonor y Sofía- asistirán al funeral junto con la reina Sofía, hermana de Irene de Grecia, quien la acompañó durante casi toda su vida y residió con ella en el palacio de la Zarzuela desde 1981.

El funeral se celebrará a las doce del mediodía en la Catedral Metropolitana de Atenas, donde el 16 de enero de 2023 tuvo lugar también el de su hermano y exrey Constantino II -la monarquía fue abolida en Grecia en 1974-, una ceremonia que reunió a numerosos representantes de casas reales europeas.

Pero a diferencia de esa ocasión, el funeral de la princesa Irene no contará con la presencia del rey emérito Juan Carlos I, que no se trasladará desde su residencia en Abu Dabi por consejo médico.

Antes del servicio, el féretro con los restos de la princesa Irene, fallecida en Madrid el pasado jueves a los 83 años, permanecerá desde las ocho de la mañana a las diez y media en la Capilla de San Eleftherios.

Tras el funeral la princesa, a la que su familia llamaba 'Tía Pecu' por lo peculiar que era, será enterrada en el cementerio real del palacio de Tatoi, donde están sepultados varios miembros de la familia real helena, cuyo exilio comenzó a raíz del golpe de Estado de 1967 que instauró la dictadura de los coroneles.

El sábado se celebró el responso en la Catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y San Demetrio de Madrid, al que asistieron los reyes de España, la princesa Leonor y la infanta Sofía junto a la reina Sofía.

Irene Schleswig-Holstein Sonderburg Glucksburg -tía de Felipe VI- nació en Ciudad del Cabo (Sudáfrica) el 11 de mayo de 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, y dedicó gran parte de su vida causas sociales, principalmente desde la Fundación Mundo en Armonía, que presidió desde 1986 hasta 2024.

Soltera, vegetariana, aficionada a la práctica del yoga y a temas relacionados con los ovnis, se consideraba ella misma "la excéntrica y la rebelde de la familia", según declaró en su biografía 'La princesa rebelde' (2007).

El empeoramiento en los últimos tiempos de su estado de salud provocó que la reina Sofía suspendiera planes o agenda institucional para poder acompañarla, de tal forma que pudo estar al lado de su hermana hasta el momento de su fallecimiento.