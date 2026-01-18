Los reyes de España siguen muy preocupados desde Atenas el grave accidente de trenes

Felipe VI y la reina Letizia se encuentran con sus hijas y la reina Sofía en Atenas donde este próximo lunes tendrá lugar el funeral y entierro de la princesa Irene de Grecia.

"Seguimos con gran preocupación el grave accidente entre dos trenes de alta velocidad en Adamuz. Trasladamos nuestro más sentido pésame a los familiares y allegados de los fallecidos, así como nuestro cariño y deseos de una pronta recuperación a los heridos", ha asegurado la Casa del Rey en un mensaje en X.

El accidente ocurrió esta tarde al descarrilar un convoy con más de 300 pasajeros y chocar con otro que circulaba por la vía contigua, a la altura de Adamuz, en Córdoba.