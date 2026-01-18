Macron señala a Al Sharaa su "preocupación por la escalada en Siria"

"Me he entrevistado esta mañana con el presidente sirio Ahmed Al-Charaa. Le he expresado nuestra preocupación ante la escalada en Siria y la continuación de la ofensiva liderada por las autoridades sirias. Es necesario un alto el fuego permanente", declaró Macron en un mensaje en X.

La entrevista telefónica entre ambos dirigentes sucede cuando las tropas del Gobierno sirio continúan con su avance en ciudades y aldeas controladas desde hace años por la alianza armada liderada por kurdosirios en el noreste del país.

"Se debe alcanzar un acuerdo sobre la integración de las Fuerzas Democráticas Sirias en el Estado sirio, sobre la base de los intercambios del pasado mes de marzo. De ello dependen la unidad y la estabilidad de Siria", agregó Macron.

Según los medios oficiales de Damasco, el Ejército sirio ha extendido en las últimas horas su control sobre vastas áreas del norte del país, desplazando a los combatientes de las Fuerzas de Siria Democrática (FSD) de posiciones estratégicas que habían administrado desde la derrota del Estado Islámico (EI) en la región, en 2014.

Entre las zonas recientemente capturadas, figuran la estratégica ciudad de Tabqa, en las inmediaciones de Raqqa, la mayor ciudad bajo control de las FSD, así como dos presas sobre el río Éufrates consideradas como puntos claves para el control de recursos hídricos y energéticos en la zona, según informó este domingo la agencia oficial de noticias siria, SANA.