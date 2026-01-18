Meloni se reúne con el presidente surcoreano para impulsar cooperación en chips e IA

Meloni llegó el sábado a Corea del Sur para una visita de tres días. El domingo, la mandataria rindió tributo a los soldados caídos en el Cementerio Nacional de Seúl y mantuvo encuentros con empresarios italianos que operan en el país asiático.

Ambos líderes reportaran los resultados de su cumbre y los respectivos memorandos de entendimiento bilaterales. La oficina presidencial surcoreana adelantó a comienzos de mes que abordarán la cooperación comercial, el fomento de nuevas inversiones y la ampliación de la colaboración en IA y otras tecnologías de vanguardia.

Se trata de la primera visita de un líder italiano a Corea del Sur en 19 años. Italia es además el cuarto socio comercial de Seúl dentro de la Unión Europea.

La reunión en Seúl es la segunda entre Lee y Meloni, tras su primer encuentro en Nueva York en septiembre pasado, celebrado al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La visita de Meloni a Corea del Sur llega después de su estancia en Japón, donde mantuvo un encuentro con la primera ministra Sanae Takaichi y ambas mandatarias acordaron reforzar de forma sustancial el vínculo bilateral, elevándolo a una asociación estratégica especial, además de avanzar compromisos en áreas como minerales críticos y seguridad económica.