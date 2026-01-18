México lamenta incendios en sur de Chile y descarta que haya connacionales afectados

"La @SRE_mx lamenta profundamente la pérdida de vidas humanas y los daños ocasionados por los incendios registrados en las regiones de Ñuble y Biobío, al sur de Chile", expresó la cancillería en una breve publicación en sus redes sociales.

La dependencia expresó su "solidaridad" al pueblo y Gobierno de Chile, y transmitió las condolencias de México a las y los familiares de las personas fallecidas, "y deseos de pronta recuperación a las personas heridas".

Desde el sábado varios fuegos afectan las dos regiones del sur del país, con especial énfasis en la comuna de Penco, en la región de Biobío, a unos 500 kilómetros al sur de la capital.

Su extinción se prevé compleja por las condiciones climáticas de las próximas horas.

Los incendios han destruido hasta ahora 300 viviendas en el Biobío, según informó el presidente chileno, Gabriel Boric, como "conteo preliminar", aunque destacó que este número "se queda muy corto" y que "de seguro van a ser más de 1.000".

Además, indicó que en la región del Ñuble, "en zonas rurales, tenemos cerca de 50 viviendas afectadas".

Por su abrupta topografía, sus extensos bosques y su clima, Chile siempre ha tenido incendios, pero su frecuencia e intensidad aumentó a partir de 2010.

El cambio climático, la megasequía que dura más de una década y la expansión de la llamada ‘interfaz urbano-rural’ (zonas donde se mezclan vegetación combustible y edificaciones) han contribuido a ello, según los expertos.

El último balance de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) en la región del Biobío, registran hasta 18.000 hectáreas calcinadas en la zona.

La mayor tragedia relacionada con el fuego en Chile ocurrió en febrero de 2024 en la región de Valparaíso, cuando las llamas causaron la muerte de 136 personas.