Mulino viaja a Davos para el Foro Económico Mundial y promover inversiones en Panamá

Durante su participación en Davos, señala la información oficial, el mandatario panameño aprovechará sus encuentros con líderes empresariales y gubernamentales para "promover futuras inversiones en Panamá, destacando las oportunidades que ofrece el país en los sectores logístico, energético y otros".

La agenda del jefe de Estado incluye reuniones bilaterales con presidentes y primeros ministros de Suiza, Singapur, Países Bajos, Ecuador y Austria.

Asimismo, Mulino sostendrá encuentros con altos ejecutivos de empresas multinacionales e instituciones financieras, entre ellas el banco Citi, la naviera Maersk, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y directivos del WEF, organización que anunciará en Davos un importante evento para Panamá.

El mandatario también se reunirá con representantes de empresas de los sectores energético, logístico y portuario, como la compañía emiratí DP World y la estadounidense AES.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El comunicado oficial resalta que el encuentro este año tiene como objetivo "debatir sobre el futuro, abordar los principales problemas globales y establecer prioridades orientadas al bienestar de la humanidad".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El evento presenta un programa estructurado en torno a cinco desafíos globales claves que requieren de diálogo y cooperación público-privada. El WEF sostiene que, para enfrentar estos desafíos mundiales, el crecimiento, la resiliencia y la innovación serán imperativos transversales que guiarán la forma en que los líderes abordarán la complejidad actual y la búsqueda de oportunidades para el futuro.

Mulino, destaca la misiva, será uno de los expositores principales del panel "Reconstruyendo la confianza en Latinoamérica", junto a los presidentes de Ecuador, Daniel Noboa, y el presidente del BID, Ilan Goldfajn, y representantes de la Universidad de Oxford.

Además, el presidente del país centroamericano participará como panelista en otros tres espacios de discusión: "Transformando la frontera de inversión en América Latina", "Cadenas de suministro: ¿se ha calmado la situación?" y "Líderes de la industria: ideas sobre cómo recalibrar la nueva realidad energética".

Finalmente, como parte de su agenda diplomática, se coordina un posible encuentro del presidente Mulino con el diplomático argentino Rafael Grossi, aspirante a la Secretaría General de las Naciones Unidas.