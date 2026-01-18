Participación hasta las 16.00 en Portugal sube hasta el 45,51 % y supera la total de 2021

En relación a la afluencia hasta la misma hora en comparación con 2021, la cifra de hoy es diez puntos porcentuales superior, ya que en aquel año fue del 35,4 % hasta las 16.00 horas.

Las últimas elecciones presidenciales se celebraron en 2021 durante la pandemia de covid-19. En aquella ocasión ganó el presidente actual, Marcelo Rebelo de Sousa, que se presentó a la reelección y salió elegido con la menor afluencia en unos comicios de este tipo.

Durante esta mañana, han sido innumerables los llamamientos de los candidatos para que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto y haya una gran movilización.

Los centros de Portugal continental y de Madeira iniciaron su actividad este domingo a las 08.00 hora local (misma hora GMT) y clausurarán sus puertas a las 19.00 hora local (misma hora GMT), mientras que en Azores lo harán sesenta minutos más tarde por encontrarse en un diferente huso horario.

Más de 11 millones de portugueses están llamados a las urnas a lo largo de esta jornada, de los cuales más de 1,7 millones residen en el extranjero.

Los últimos sondeos apuntan a que habrá una segunda vuelta en 21 días, el 8 de febrero, ya que no se espera que ningún candidato supere el 50% de los votos.

La encuesta del centro CESOP de la Universidad Católica Portuguesa para los medios RTP, Antena 1 y Público, publicada el martes, indica que el líder de ultraderecha André Ventura quedaría hoy primero, seguido por el exsecretario general del Partido Socialista António José Seguro, aunque en una segunda vuelta este último sería el previsible ganador.

Les siguen, según ese estudio, en intención de voto este domingo el eurodiputado João Cotrim Figueiredo, apoyado por Iniciativa Liberal (IL), el exministro y comentarista político conservador Luís Marques Mendes, que ha recibido el respaldo del gobernante Partido Social Demócrata (PSD, centroderecha), y el almirante en la reserva Henrique Gouveia e Melo, exjefe del Estado Mayor de la Armada.