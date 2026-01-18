Primera ministra de Barbados convoca elecciones generales anticipadas el 11 de febrero

"Cuando estemos satisfechos de que los candidatos han sido legítimamente nominados y haya contiendas que disputar, la jornada electoral será el miércoles 11 de febrero de 2026", dijo Mottley, agregando que la presentación de candidaturas será el martes 27 de enero.

La mandataria barbadense, que aspira a un tercer mandato consecutivo, expresó en una reunión pública del gobernante Partido Laborista de Barbados (BLP, por sus siglas en inglés), celebrada el sábado por la noche en la escuela primaria Westbury, que en una democracia "hay que volver para obtener un nuevo mandato".

"Le informé a su excelencia que el lunes 19 de enero se disolverá el Parlamento de Barbados y le indiqué que se emitirán las órdenes judiciales para las elecciones, redactadas y aprobadas por el honorable fiscal general, quien ahora solo espera la fecha", apuntó Mottley.

El BLP obtuvo una victoria aplastante en las elecciones generales de 2018 y de 2022 con los 30 escaños de de la Asamblea Legislativa, derrotando al principal partido de la oposición, el Partido Laborista Democrático (DLP, por sus siglas en inglés), liderado por Ralph Thorne, que asumió la dirección del partido en febrero de 2024.

El BLP ha nombrado recientemente a los candidatos que representarán al partido en las circunscripciones de Saint Thomas y Saint Joseph.

En diciembre, a pesar de que las elecciones generales no estaban previstas constitucionalmente hasta 2027, Mottley puso en alerta a los partidarios del BLP ante la posibilidad de unas elecciones anticipadas, lo que alimentó las especulaciones sobre la celebración de elecciones generales un año antes de lo previsto.

"Todos nos presentaremos a trabajar en 2026, porque si hay algo que se puede hacer, es este Partido Laborista de Barbados el que lo hará, siempre, siempre, siempre", aseveró entonces Mottley.

El BLP consiguió todos los escaños del Parlamento en dos citas electorales consecutivas, siendo el segundo partido político del Caribe en lograrlo, con el precedente del Nuevo Partido Nacional de Granada.