Setenta evacuados en el Cáucaso norte tras la caída de un dron ucraniano sobre un edificio

"En Beslán los restos de un dron cayeron sobre un edificio de viviendas de cinco pisos. Fueron evacuados de urgencia 70 personas, uno de ellos requirió atención médica", informó en Telegram el gobernador local, Serguéi Meniáilo.

Añadió que la caída del dron dañó el techo y varias ventanas del edificio.

"No hubo incendio. En el lugar de los hechos trabajan los servicios de emergencias", indicó, al llamar a la población a no ceder al pánico y solo confiar en informaciones oficiales.

Posteriormente indicó que el número de heridos ascendió a tres personas: un adulto y dos menores de edad.

El Ministerio de Defensa ruso informó hoy en Telegram que las fuerzas antiaéreas rusas derribaron 63 drones sobre once regiones rusas y el mar de Azov.

La región más afectada fue Bélgorod, con 23 drones, seguida de Briansk, con 13.

En Osetia del Norte fueron repelidos seis drones.

También fueron atacadas las regiones de Rostov, Astracán, Volgogrado, Kursk, Voronezh, Riazán, Stávropol, la anexionada península de Crimea, y el mar de Azov.

Debido al peligro de drones se interrumpió parcialmente el trabajo de los aeropuertos de Krasnodar, Volgogrado, Uliánovsk, Penza, Vladikavkaz, Grozni, Magás y Tambov.