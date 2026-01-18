Seúl inicia el despliegue de su poderoso misil antibúnker para contrarrestar a Pionyang

El Hyunmoo-V es un misil tierra-tierra de alta potencia capaz de transportar una cabeza explosiva de hasta ocho toneladas. Su despliegue en unidades operativas comenzó a finales del año pasado, según informaron este domingo fuentes militares a la agencia local de noticias Yonhap.

El proyectil está concebido para destruir instalaciones fortificadas y búnkeres subterráneos, y constituye un pilar del mecanismo surcoreano de Castigo y Represalia Masivos (KMPR), integrado en el sistema de defensa de "tres ejes" del país. Este esquema busca responder de forma abrumadora a un eventual ataque nuclear o de otros misiles del Norte.

El Hyunmoo-V fue exhibido públicamente en desfiles militares celebrados en Corea del Sur en 2024 y 2023. Tras la ceremonia de 2024, Kim Yo-jong, influyente hermana del líder norcoreano Kim Jong-un, descalificó el misil antibúnker al tildarlo de una "inútil arma de gran tamaño".

"Dado que Corea del Sur no puede poseer armas nucleares al ser signataria del Tratado de No Proliferación Nuclear, creo firmemente que deberíamos poseer una cantidad considerable de misiles 'monstruo' Hyunmoo-V", dijo el ministro de Defensa surcoreano, Ahn Gyu-back, a Yonhap en octubre del año pasado.

