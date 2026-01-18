Siria dice haber llegado a una tregua con kurdos, que entregarán instituciones al Estado

La agencia oficial de noticias siria SANA publicó el texto completo del acuerdo, que consta de catorce puntos, firmado tanto por Al Sharaa como por el líder de las FSD, el comandante Mazlum Abdi, que hasta el momento no se ha pronunciado sobre este pacto.

El primer punto es un "alto el fuego total e inmediato en todos los frentes entre las fuerzas sirias y las FSD, en paralelo con la retirada de todas las formaciones militares de las FSD a la zona del este del (río) Éufrates como un paso preparatorio para la reubicación", de acuerdo con el documento.

Una de las cuestiones más importantes es la "entrega" de las provincias de Deir al Zur y Al Raqa, tanto "administrativa como militarmente, al Gobierno sirio en su totalidad e inmediatamente", lo que incluye "todas las instituciones e instalaciones civiles".

A partir de ahí, se integrarán "todas las instituciones civiles en la provincia de Al Hasaka en el marco de las instituciones del Estado sirio y su estructura administrativa", añade el texto.

Junto a la entrada en estas provincias, que estaban bajo el control de los kurdosirios, el Gobierno sirio controlará "todos los pasos fronterizos, los campos petrolíferos y de gas en la zona", lo cual "garantiza su protección por parte de las fuerzas regulares para asegurar el retorno de los recursos al Estado sirio".

Otra de las cuestiones espinosas desde el año pasado entre ambas partes ha sido la discusión de la integración de las FSD en el Ejército sirio.

En este nuevo texto se acuerda "integrar todos los efectivos militares y de seguridad de las FSD en las estructuras del Ministerio de Defensa e Interior de Siria" de manera "individual", tras realizar las comprobaciones de seguridad necesarias, "otorgándoles los rangos militares, y derechos financieros y apoyo logístico".

Por su parte, la comandancia de las FSD se compromete a "no incluir a los remanentes del exrégimen (de Bachar al Asad) en sus filas, así como entregar listas con los oficiales de los remanentes del exrégimen presentes en zonas del noreste de Siria".

En este texto se determina también entregar a las fuerzas del Gobierno sirio la gestión y protección de los campos de prisioneros, así como "los expedientes de los presos" del grupo yihadista Estado Islámico (EI), que ocupó partes de Siria desde 2014 hasta que fue derrotado territorialmente en 2019 por las FSD, respaldadas por Estados Unidos.

También las FSD se comprometen, según el texto, a "apartar a todos los líderes y miembros del PKK extranjeros fuera de la frontera de Siria" para garantizar la soberanía y estabilidad de la vecindad, en referencia a la guerrilla kurda activa en Turquía y que está en proceso de disolución y desarme.

Igualmente, Al Sharaa indicó que la reunión con Abdi se pospuso a mañana por el mal tiempo.

Este anuncio se produce después de que Al Sharaa se reuniera hoy con el enviado especial de Estados Unidos para Siria, Thomas Barrack, en Damasco.

Damasco y los kurdosirios ya firmaron el 10 de marzo de 2025 un acuerdo para buscar una solución a las autoproclamadas zonas autónomas del noreste de Siria en manos de una administración liderada por kurdos, en un proceso surgido del derrocamiento de Bachar al Asad hace un año y que no se cristalizó.

Además, la firma se produce en medio de una escalada de violencia entre ambas partes en la provincia noroccidental de Alepo, donde esta semana las fuerzas gubernamentales lanzaron una oleada de ataques contra la localidad de Deir Hafir y otras zonas en manos de los kurdosirios, así como el avance del Ejército sirio en Al Raqa y Deir al Zur.