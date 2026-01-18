Trasladados a los hospitales todos los heridos graves en el descarrilamiento en España

Al menos 21 personas murieron y decenas resultaron heridas graves al descarrilar un tren de alta velocidad con más de 300 pasajeros y chocar contra otro que circulaba por la vía contigua en dirección contraria a la altura de Adamuz, en Córdoba.

Un tren de la compañía Iryo, que había salido de Málaga a las 18.40 horas con destino a la estación madrileña de Puerta de Atocha con 317 personas, descarriló sus tres últimos vagones a las 19.39 horas e invadió la vía contigua por la que en ese mismo momento circulaba otro convoy de Renfe con destino a Huelva, que también descarriló.

Los vagones del Iryo impactaron contra los dos primeros vagones del Alvia de Renfe, que salieron despedidos.