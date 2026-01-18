Un niño de 12 años se encuentra en estado crítico tras ataque de tiburón en Sídney

El ataque ocurrió alrededor de las 16.20 hora local (5.20 GMT) del domingo en la zona de Vaucluse, cuando el menor se encontraba con un grupo de amigos saltando desde una cornisa rocosa de unos seis metros de altura a aguas poco profundas y turbias.

Según la Policía de Nueva Gales del Sur, donde se encuentra Sídney, la rápida reacción de los amigos del niño fue clave para salvarle la vida, ya que se lanzaron al agua para auxiliarlo antes de la llegada de los equipos de rescate.

Posteriormente, agentes de la policía marítima lograron sacarlo del agua y le colocaron torniquetes en ambas piernas para frenar la hemorragia.

"El niño, de 12 años, fue rescatado del agua frente a Shark Beach (Playa Tiburón) por oficiales del Comando del Área Marina y la Policía de los Suburbios Orientales a los pocos minutos de que se hiciera la llamada al 000", señaló la Policía en un comunicado.

El menor fue trasladado al Hospital Infantil de Sídney, donde permanece ingresado en cuidados intensivos con heridas graves en las extremidades inferiores.

Las autoridades indicaron que, de manera preliminar, el ataque habría sido provocado por un tiburón toro, una especie habitual en el puerto de Sídney. Las intensas lluvias registradas durante el fin de semana, que provocaron la mezcla de agua dulce y salada, podrían haber favorecido la presencia del animal en la zona.

El tiburón toro es una de las especies más conocidas en aguas australianas por su tamaño, fuerza y por su capacidad de habitar tanto aguas saladas como dulces, lo que les permite internarse en estuarios y zonas costeras con gran movimiento de bañistas y pescadores.

Estos escualos (término zoológico para referirse a los tiburones) pueden medir más de tres metros y están entre los responsables de muchos de los encuentros entre tiburones y humanos en la costa este de Australia, incluida la bahía de Sídney, donde son atraídos por bancos de peces y condiciones de agua turbia tras fuertes lluvias.

En el pasado 2025, se registraron al menos una decena de ataques de tiburón en el país, incluido uno a un niño de 9 años que logró sobrevivir, y de los cuales cinco resultaron mortales.

Según una base nacional de incidentes, desde 1791 hasta 2025 se han registrado más de 1.280 ataques de tiburón en Australia, de los cuales aproximadamente 260 han sido mortales.