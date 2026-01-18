Varios heridos tras la explosión de una fábrica de placas de acero en el norte de China

Según la oficina municipal de gestión de emergencias, el siniestro se produjo alrededor de las 15:00 hora local (07:00 GMT) del domingo en una fábrica de Baogang United Steel, recogió la agencia oficial Xinhua.

Los equipos de emergencias han logrado rescatar a varios heridos y continúan las labores de búsqueda tras la deflagración, que provocó temblores perceptibles en las zonas cercanas, señaló Xinhua.

Los accidentes industriales son frecuentes en China, donde persisten protocolos de seguridad laxos y una aplicación insuficiente de los estándares existentes.

En junio del año pasado, una explosión en una fábrica de fuegos artificiales en el condado de Linli, en la provincia central de Hunan, causó nueve muertos y veintiséis heridos.

