Al menos 14 muertos en Chad en un ataque atribuido al grupo yihadista nigeriano Boko Haram

Los hechos ocurrieron en torno al mediodía, cuando un puesto del Ejército chadiano fue atacado por miembros de Boko Haram en una isla cercana a la ciudad de Bol, capital de la provincia del Lago Chad.

"Nos sorprendió la velocidad del ataque. A pesar de nuestros esfuerzos por asegurar la zona, estos grupos son extremadamente móviles y están bien armados. Matamos a nueve atacantes y perdimos a cinco de nuestros hombres, cuyos sacrificios no serán olvidados. Seguiremos luchando para proteger a nuestro pueblo", declaró a EFE por teléfono el coronel Moustapha Ahmat, jefe de la unidad atacada.

"Se trata de elementos pertenecientes al grupo terrorista Boko Haram", aseguró el coronel.

Entre la población, el temor crece ante estos ataques que se cometen cada vez más a menudo.

"Estaba en mi casa cuando oí disparos. Fue horrible. Todos corrimos a refugiarnos. Los niños lloraban y temíamos por nuestras vidas. Estos ataques son cada vez más frecuentes y estamos cada vez más preocupados por nuestra seguridad", dijo a EFE Adoulaye Saleh, un comerciante residente en la isla atacada.

Este último ataque muestra la precaria situación de las Fuerzas Armadas chadianas, que combaten a los grupos yihadistas que operan en torno al lago Chad.

Las zonas circundantes, donde campamentos improvisados ​​albergan a miles de personas desplazadas por la violencia, son especialmente vulnerables a las incursiones de Boko Haram y otros grupos extremistas.

Desde hace meses, la provincia del Lago Chad es blanco habitual de atentados terroristas y los aldeanos que se desplazan a los campos, al mercado o a pescar son atacados con frecuencia.

En las fronteras de Chad, Níger, Camerún y Nigeria, el lago Chad es una vasta extensión de agua salpicada de cientos de islotes que sirven de escondrijo a grupos yihadistas como Boko Haram y su escisión, el Estado Islámico en la provincia de África Occidental (ISWAP).

Ambos pretenden imponer un Estado de corte islámico en Nigeria, país de mayoría musulmana en el norte y predominantemente cristiano en el sur.

Boko Haram e ISWAP han matado a más de 35.000 personas y han causado unos 2,7 millones de desplazados internos, sobre todo en Nigeria, pero también en países vecinos como Chad, Camerún y Níger, según Naciones Unidas.