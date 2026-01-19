Al Sharaa aplaza su primer viaje a Alemania debido a las tensiones internas en Siria

"La parte siria ha pospuesto la visita por razones de política interna", declaró a EFE un portavoz del Ejecutivo germano.

Estaba previsto inicialmente que Al Sharaa llegase a la capital alemana este lunes en su primer visita desde que se hiciera con el poder hace poco más de un año, tras el colapso del régimen de Bachar al Asad, y que se reuniese el martes con el canciller alemán, Friedrich Merz, y con el presidente germano, Frank-Walter Steinmeier, entre otros.

El Gobierno sirio, por su parte, no comentó oficialmente el aplazamiento de la visita, que se conoció poco después de que trascendiera que se ha alcanzado un acuerdo para un alto el fuego con las FSD, por el que estas milicias, vinculadas a la administración autónoma que controla las zonas de mayoría kurda en el noreste de Siria, se retirarán de dos provincias para evitar un conflicto mayor.

El comandante de las FSD, Mazlum Abdi, explicó que sus tropas accedieron a moverse de la regiones de Al Raqa (noreste) y Deir al Zur (este) hacia la vecina Al Hasaka, su bastión principal, para impedir que los choques que comenzaron el pasado 6 de enero desemboquen en una guerra civil.

La invitación del presidente sirio a Berlín fue acogida con indignación por diversas organizaciones kurdas y representantes de otras minorías étnicas y religiosas en Siria, que convocaron numerosas protestas en repulsa por toda Alemania.

Pese al aplazamiento del viaje, los organizadores de la manifestación central prevista para la tarde del lunes en Berlín, que ha recibido también el respaldo de agrupaciones feministas e izquierdistas, así como por varios diputados del partido La Izquierda, confirmaron a EFE que habían decidido mantener el acto.

En su llamamiento, la plataforma detrás de la protesta había destacado que los civiles kurdos, yazidíes, alauíes, drusos o cristianos están sometidos a una "violencia sistemática" por parte de las fuerzas del islamista Al Sharaa, un recibimiento del cual en Berlín "viola la dignidad humana e ignora el sufrimiento de las víctimas".