Amnistía Internacional exige la "libertad inmediata" para presos políticos en Cuba

En un comunicado, la organización, con sede en Londres, afirmó que las excarcelaciones estuvieron marcadas por su "opacidad, falta de información pública, ausencia de criterios claros y uso de condiciones arbitrarias, así como por el impacto psicológico devastador en las familias".

El proceso formó parte de un acuerdo entre La Habana y Washington, durante los últimos días de la Administración del demócrata, Joe Biden, y mediado por el Vaticano.

Distintas ONG de derechos humanos de Cuba e internacionales criticaron las excarcelaciones. Consideraron que se realizaron en un contexto "opaco, incompleto, injusto y fraudulento". Además, alertaron de que más de la mitad de los beneficiados eran reclusos comunes y no presos por motivos políticos.

En ese sentido, Amnistía Internacional recordó que "algunas personas excarceladas en 2025 fueron forzadas al exilio y otras regresaron a prisión, poniendo en evidencia la persistencia de prácticas autoritarias arraigadas y la ausencia de garantías para ejercer derechos humanos dentro del país sin temor a represalias".

Entre ellas se encuentra el opositor José Daniel Ferrer, exiliado en Estados Unidos después de haber reingresado en prisión en la isla, y el también disidente Félix Navarro, quien continúa entre rejas después de que un tribunal anulara su excarcelación.

"Las autoridades cubanas tienen la obligación de garantizar la libertad plena e incondicional de todas las personas presas de conciencia: Sayli Navarro Álvarez; Félix Navarro; Loreto Hernández García; Donaida Pérez Paseiro; Roberto Pérez Fonseca; Maykel Castillo Pérez (Maykel Osorbo) y Luis Manuel Otero Alcántara no deben pasar ni un día más en prisión", señaló en la nota de prensa Ana Piquer, directora regional de Amnistía Internacional para las Américas.