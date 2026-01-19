Aumentan a 114 los muertos y casi 600.000 los afectados por inundaciones en Mozambique

“Hasta la fecha, (...) un total de 594.681 personas se han visto afectadas por las inundaciones de los últimos días en las provincias de Gaza y Maputo (sur), así como en la ciudad de Maputo (capital, sureste)”, afirmó el portavoz de Presidencia, el ministro Inocêncio Impissa.

En una rueda de prensa celebrada en la ciudad de Xai-Xai, capital de la provincia de Gaza, que se encuentra en estado de alerta para la evacuación de los residentes de las zonas bajas, el ministro agregó que se han registrado once muertes desde el viernes pasado, “principalmente debido a rayos, ahogamientos y derrumbes de paredes”.

El país africano se encuentra en plena temporada de lluvias y, hasta su final previsto en marzo, los meteorólogos pronostican todavía más caída abundante de agua y al menos dos ciclones tropicales.

65.000 viviendas dañadas, 24 centros de salud y 43 escuelas inundadas, miles de kilómetros de carreteras intransitables y cerca de 20.000 hectáreas de tierras agrícolas perdidas, contabilizó Impissa.

Las inundaciones, fruto de las lluvias que caen de forma ininterrumpida desde hace más de una semana, pero también del agua procedente de los países vecinos como Sudáfrica y Zimbabue, han dejado a la capital de Mozambique incomunicada por carretera del resto del país.

El presidente Daniel Chapo canceló su participación en el 56 Foro Económico Mundial, que se celebra en Davos, Suiza, "para seguir directamente la situación de las poblaciones afectadas por las inundaciones", explicó la Presidencia en un comunicado.

La organización internacional Save The Children afirmó que miles de niños corren peligro a causa de las inundaciones y aunque están ayudando a reubicar a familias en centros de alojamiento temporal, las necesidades superan con creces los recursos disponibles.

“Algunos centros de desplazados albergan tanto a personas como a ganado, lo que supone riesgos para la salud y la higiene de los niños”, remarcó la organización en un comunicado.

Según Save the Children, la apertura de 14 compuertas de la presa de Massingir, en Gaza, liberó unos 17.000 metros cúbicos de agua por segundo, lo que desbordó el río aledaño Limpopo y sumergió la ciudad de Chókwè y gran parte del distrito de Guijá, desplazando a miles de personas.

“Los recursos son extremadamente limitados. Los niños están pagando una vez más el precio más alto de la crisis climática de Mozambique, con hogares, escuelas y medios de vida sumergidos. Sin apoyo internacional inmediato, esta emergencia se agravará aún más”, advirtió la directora nacional de Save the Children en Mozambique, Ilaria Manunza.

Mozambique se encuentra en el punto álgido de la temporada de lluvias, que comenzó en octubre de 2025 y se espera que finalice en marzo de este año.

Las autoridades han solicitado a la ONU más recursos aéreos para operaciones de rescate y transporte rápido de ayuda humanitaria y apoyo técnico y logístico, así como suministros humanitarios "vitales".

La Fuerza Nacional de Defensa de Sudáfrica (SANDF) anunció el despliegue de un helicóptero en el país vecino y un equipo de rescate.