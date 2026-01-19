Banderas de la UE ondean a media asta en Bruselas y Estrasburgo por el accidente en Adamuz

Así lo anunciaron respectivamente la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen -que conversó hoy con el presidente español, Pedro Sánchez-, y la portavoz jefe de la Eurocámara, Delphine Colard.

"Acabo de hablar con Pedro Sánchez para transmitir mis más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas. Europa está con España en este trágico momento, compartiendo su dolor", dijo Von der Leyen en una publicación en la red social X.

La política alemana envió en la madrugada del domingo, tras conocerse el suceso, su "más sentido pésame a las familias y seres queridos de las víctimas del accidente ferroviario y al pueblo español" y deseó "una rápida y completa recuperación a los heridos".

Además, los máximos responsables de las instituciones de la Unión Europea (UE) expresaron en la madrugada del lunes que el centro de emergencias europeo está "listo para brindar apoyo" a España "si así se solicita".

El accidente de ferrocarril ocurrió en Adamuz (Córdoba), donde por causas desconocidas descarriló un tren de la compañía Iryo, que impactó contra un tren Alvia, de la empresa Renfe. El conductor de este segundo tren está entre los fallecidos.