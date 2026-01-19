Brasil discute con el fabricante chino Sany la instalación de una nueva fábrica en el país

El proyecto se abordó en una reunión que el ministro brasileño de Minas y Energía, Alexandre Silveira, de visita oficial en China, mantuvo con Chen Jiayuan, miembro del Consejo de Administración de Sany, y Alex Xiao, presidente de la división brasileña del grupo.

La nueva factoría estaría dedicada a la producción, el montaje y la distribución de equipos para los sectores de construcción, minería, petróleo, gas y almacenamiento eléctrico.

Según informó el Ministerio de Minas y Energía en una nota, la obra puede transformar a Brasil "en el centro de operaciones industrial y tecnológico de Sany para América Latina".

Durante la visita, la empresa presentó a la delegación brasileña sus soluciones en el área de sistemas de almacenamiento de energía por baterías (BESS, por sus siglas en inglés).

El Gobierno brasileño prevé realizar una subasta de este tipo de baterías en los próximos meses.

Silveira afirmó que su visita "simboliza el fortalecimiento de la asociación estratégica entre Brasil y China", mayor socio comercial del país suramericano.

"Estamos creando un entorno seguro y previsible para las inversiones, que genera empleo, ingresos y desarrollo sostenible, con Brasil asumiendo un papel protagónico en la industria global y en la transición energética", dijo el ministro, citado en la nota.

Sany, fundada en 1989 y que cotiza en las bolsas de Shanghái y Hong Kong, fabrica excavadoras, maquinaria para trabajos con cemento, equipos elevadores y de hinca de pilotes o artefactos para el asfaltado de carreteras.

Su trayectoria en Brasil empezó en 2007 como importador. En 2011, inauguró su primera fábrica en el país en la ciudad de São José dos Campos, en el interior del estado de São Paulo.

A finales de 2017, consolidó su presencia con nuevas instalaciones en el municipio de Jacareí, también en São Paulo. Además, posee una amplia red de distribuidores y filiales en todas las regiones brasileñas para ofrecer sus productos y servicios de manutención.