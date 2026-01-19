Cardenal venezolano pide por el descanso eterno de los fallecidos en accidente de España

En un mensaje publicado en la red social X, Porras también se solidarizó con los familiares de los fallecidos y los heridos.

"Nos unimos en la oración y el compromiso cristiano de acompañamiento por el descanso eterno de los fallecidos en el accidente de trenes en Córdoba y por los heridos y familiares de la tragedia", escribió.

En la tarde del domingo, un tren de la compañía Iryo, de origen italiano, que había salido de Málaga (sur) con destino a Madrid con 317 personas a bordo, descarriló sus tres últimos vagones e invadió la vía contigua por la que en ese momento circulaba otro convoy de Renfe, la compañía española, que iba con destino a Huelva (sur), y que también descarriló.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció un luto oficial de tres días, hasta el jueves a la medianoche, por esta tragedia, en el que la bandera nacional ondeará a media asta en todos los edificios públicos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

También garantizó a las víctimas y sus familiares, en coordinación con todas las administraciones, a protegerlas y asistirlas "en todo lo que necesiten y durante todo el tiempo necesario".