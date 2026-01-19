Chequia y Hungría consideran que Groenlandia debe negociarse entre EEUU y Dinamarca

"No es una situación sencilla y no puede ser resuelta con una declaración o con una frase, sino que debe negociarse", declaró el jefe de la diplomacia checa, Petr Macinka, tras reunirse con su homólogo húngaro, Péter Szijjártó.

Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia han mostrado su "plena solidaridad" con Dinamarca y enviaron algunas tropas a Groenlandia en los últimos días, para subrayar la necesidad de reforzar la defensa del Ártico.

Trump argumenta que esa vigilancia ha sido descuidada en los últimos años y justifica así sus pretensiones de anexión.

Por eso, amenaza con imponer aranceles a partir de febrero contra esos ocho países europeos, y contra aquellos que no acepten "la compra total y plena" de Groenlandia por parte de Estados Unidos.

"Apoyamos esas negociaciones para que haya una desescalada de esta bizarra situación", dijo Macinka en una rueda de prensa sobre la tensión creada en el seno de la OTAN, a la que pertenecen tanto la República Checa como Hungría.

Macinka matizó además que "no será suficiente una demostración de unidad para convencer al presidente estadounidense" y apostó por una negociación trilateral entre Washington, Copenhague y Nuuk.

"Será necesaria una negociación entre EE.UU., daneses y groenlandeses con ayuda de otros", dijo el ministro, que preside el partido euroescéptico 'Motoristas Unidos', un socio minoritario del Ejecutivo de coalición liderado por el magnate populista Andrej Babis.

Ese mismo marco de negociación fue apoyado también por el jefe de la diplomacia húngara.

"Consideramos que se trata de un asunto bilateral. Este no es un asunto comunitario. No consideramos posible la publicación de una declaración conjunta", afirmó Szijjártó.

El gobernante partido húngaro 'Fidesz', del primer ministro ultranacionalista Viktor Orbán, forma parte de la formación ultraderechista en el Parlamento Europeo 'Patriotas por Europa', igual que 'Motoristas' y ANO, el socio principal del tripartito checo.