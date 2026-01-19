Conmemoran los 80 años de la deportación de los alemanes de Hungría a la URSS

Siguiendo órdenes de Moscú, aproximadamente 30.000 civiles, según fuentes soviéticas, o hasta 60.000, según fuentes húngaras, fueron capturados y transportados para realizar trabajos forzados, durante los cuales se estima que hasta un tercio pereció.

En un acto conmemorativo en Berlín, en presencia del presidente húngaro, Tamás Sulyok, el jefe del Estado alemán, Frank-Walter Steinmeier, agradeció los pasos que ha dado Hungría para recordar este episodio y en concreto, la fecha del 19 de enero, y destacó el papel del perdón y la reconciliación.

"No olvidaremos el sufrimiento, que los alemanes llevaron al mundo con la Segunda Guerra Mundial, ni los inconmensurables crímenes contra la humanidad", afirmó Steinmeier en el evento en Múnich (sur), en el que recordó a los cientos de miles de judíos húngaros que fueron asesinados en el Holocausto.

"Y no olvidaremos el sufrimiento que experimentaron millones de personas al final de la Guerra y después, que vivieron la huida y la expulsión", agregó y aludió en concreto a los alemanes de Hungría, que a ojos de los vencedores debían pagar por la culpa colectiva de la que se habían cargado los alemanes en general.

El presidente afirmó que más de 200.000 miembros de esta minoría fueron víctima de expropiaciones y deportaciones, aunque la mayoría fueron transportados a la Alemania ocupada por Estados Unidos, mientras que unos 50.000 acabaron en zonas bajo control soviético.

Steinmeier se refirió sobre todo a quienes acabaron viviendo en Alemania, cuya biografía quedó marcada por la pérdida del hogar perdido y resaltó el papel de las mujeres a la hora de preservar su historia y su tradición, así como la persistencia del trauma generacional.

El presidente alemán también habló de la necesidad de una Europa unida y segura de sí misma, fuerte, en un momento en el que la invasión rusa de Ucrania demuestra la amenaza que pende sobre los valores comunes que es necesario defender, como la libertad, el Estado de derecho y la dignidad individual.

"La guerra rusa contra Ucrania muestra a diario antes nuestros ojos lo amenazado que está todo lo que crea nuestra comunidad, lo que nos une y nos debe unir y lo que debemos defender a diario, por encima de todas las fronteras y características nacionales: la libertad, el dominio del derecho y la dignidad inviolable de cada individuo", dijo.