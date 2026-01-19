Cuatro detenidos por narcotráfico de cocaína valorada en 2,4 millones de dólares en Guyana

Las autoridades guyanesas indicaron que los hombres fueron arrestados en un vehículo después de que los agentes incautaran la cocaína en las inmediaciones de Parika, en la ribera oriental del río Essequibo.

Los investigadores afirmaron que la cocaína fue llevada a Guyana para ser enviada a Europa, donde podría haber alcanzado un valor de hasta 2,1 millones de euros (2,4 millones de dólares estadounidenses).

CANU ha detectado intentos de narcotráfico que involucran aeronaves que vuelan a baja altura, contenedores de carga y diversos tipos de embarcaciones, incluso semisumergibles para evadir su detección.

El presidente de Guyana, Irfaan Ali, solicitó ayuda internacional en 2024 con "recursos" para hacer frente a los aviones cargados de droga que sobrevuelan y aterrizan en el país.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El llamamiento se produjo días después de que se hallase en agosto de 2024 un alijo de 4,5 toneladas de cocaína enterrado en una pista de aterrizaje ilegal ubicada en la Región Uno, la mayor incautación realizada en Guyana hasta la fecha y valorada en 200 millones de dólares.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En el Caribe, Guyana y Trinidad y Tobago han manifestado su apoyo a la respuesta antidrogas liderada por EE. UU., que ha efectuado un despliegue militar en aguas caribeñas próximas a Venezuela.