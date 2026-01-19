Damasco asume el control de zonas en manos de los kurdosirios, entre ellos campos de gas

Por un lado, unidades del Ministerio de Interior comenzaron a desplegarse en la mitad este de la provincia oriental de Deir al Zur, donde tienen como prioridad el establecimiento de puestos de control y la puesta en marcha de patrullas, según un comunicado emitido por el departamento gubernamental.

La parte oeste, al otro lado del río Éufrates, ya estaba en manos de Damasco.

El Ejército sirio, por su parte, puso en marcha el despliegue en el extremo nororiental del país, donde se han hecho con el control de una serie de áreas rurales en las demarcaciones administrativas de Al Hasakah y Al Raqa, informó la Dirección de Operaciones a la agencia oficial de noticias siria, SANA.

En la vecina región de Alepo, las autoridades centrales llegaron ya a la estratégica presa de Tishreen, escenario de choques intermitentes entre las partes desde el comienzo de la transición siria con el derrocamiento de Bachar al Asad a finales de 2024.

Sin embargo, la infraestructura más clave para Damasco son los campos petroleros y de gas que controlaban los kurdosirios, como el de Al Omar (este), que este lunes fue visitado por el presidente de la Compañía Siria de Petróleo, Youssef Qablawi.

En declaraciones desde el lugar, el responsable aseguró que el Gobierno se está coordinando con el Ejército para tomar las riendas de "todas" las instalaciones de este tipo, y anunció que la empresa estatal que dirige será pronto la propietaria de Al Omar.

Este yacimiento, donde se ubicaba una importante base de las FSD con presencia de la coalición internacional, solía producir 50.000 barriles al día frente a los 5.000 de la actualidad, aseveró Qablawi durante su intervención.

Tras dos semanas de enfrentamientos, el presidente sirio, Ahmed al Sharaa, anunció el domingo un pacto de alto el fuego total que estipula la integración de los miembros de la alianza armada en las fuerzas de seguridad estatales y el traspaso de responsabilidades en sus zonas a las instituciones centrales.