Depardieu y el fotógrafo al que presuntamente agredió en 2024 llegan a un acuerdo

Ambas personalidades mediáticas se encontraron en el emblemático Harry's Bar de Via Veneto, escenario de los hechos ocurridos en mayo de 2024.

"El perdón (...) Perdonar siempre. Lo más bonito es que volvamos a ser amigos como antes, porque su éxito y las fotos que le hice valen cada vez más", dijo Barillari en declaraciones a medios locales.

El pacto entre las partes, que involucra al conocido como "el rey de los paparazzi, de 90 años, a Gérard Depardieu y a su pareja Magda Vavrusova, se concretó apenas una semana antes de la audiencia judicial prevista para el 27 de enero.

Los hechos ocurrieron en mayo de 2024 cuando, según el denunciante, el actor le dio varios puñetazos y le tiró al suelo al intentar fotografiarlo mientras se encontraba en compañía de su mujer y otras dos personas en una terraza de Via Veneto.

En las anteriores vistas, el actor francés no se personó en el Tribunal de Roma, cuya anterior vista se basó en el testimonio de Barillari, quien acusó al actor de golpearle al grito de "italianos, gente de mierda".

En su declaración, afirmó que se interpuso entre la mujer y el actor, momento en el que este le propinó "dos o tres puñetazos". Como resultado, cayó al suelo y tuvo que ser atendido por la ambulancia debido a los golpes en el rostro.

En aquel momento, el abogado de Depardieu, Fabrizio Siggia, declaró a EFE que el testimonio del fotógrafo presentaba contradicciones y, por lo tanto, no era completamente fiable.

No obstante, este lunes se llegó a un acuerdo, lo que puso fin al proceso judicial tras la retirada de la denuncia.