Dinamarca no estará representada en el foro de Davos

Originalmente estaba previsto que acudiera al foro el ministro danés de Comercio e Industria, Morten Bødskov, pero según anunció este lunes su departamento a varios medios, entre ellos la cadena TV2, finalmente ha cancelado el desplazamiento debido a un cambio de planes de última hora.

La ausencia danesa se produce cuando está previsto que el tema de Groenlandia sea uno de los que dominen la agenda en Davos, donde arranca este lunes la tradicional reunión.

Al mismo tiempo, la cadena TV2 dio a conocer que, según sus fuentes, hoy llegará a Groenlandia un gran número de soldados daneses que se unirán al contingente que ya está allí estacionado y que el gobierno de Copenhague decidió incrementar, en vista de la situación de tensión.

Las Fuerzas Armadas de Dinamarca indicaron en un mensaje en Instagram que poco después de que sus soldados llegaron a Groenlandia, se dirigieron al campo de tiro para "poner a punto sus armas y recibir sus primeras lecciones sobre cómo manejarlas en temperaturas bajo cero, con viento y nieve".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Los soldados permanecerán en Groenlandia como parte del ejercicio 'Arctic Endurance', que se centra en la defensa del flanco norte de la OTAN. Varios socios de la OTAN también participan en el ejercicio, tanto con tropas como en la planificación", indicó la fuente.