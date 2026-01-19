Dinamarca propone presencia de la OTAN más permanente en Groenlandia, dice Suecia

"Veremos cuál es la forma más constructiva en que podríamos contribuir a este esfuerzo por fortalecer la presencia de la Alianza, la presencia de nuestros países aliados, en las altas latitudes”, indicó Jonson a la prensa tras reunirse con sus homólogos de los países nórdicos en la sede de la OTAN, en respuesta a si la nueva misión implicaba un despliegue más permanente de las fuerzas aliadas en Groenlandia, más allá de unas meras maniobras.

Jonson explicó que, tras reunirse con Rutte, el ministro danés de Defensa, Troels Lund Poulsen, y la responsable de Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt, informaron a sus colegas nórdicos sobre su iniciativa de desplegar una misión de la OTAN en torno a la isla, que desea anexionarse el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Creemos que ésta podría ser una forma de avanzar. También dijimos que desplegaríamos un pelotón de nuestra Guardia Nacional para realizar ejercicios en el entorno ártico”, detalló.

Recordó que siete de los ocho países árticos son miembros de la Alianza, por lo que “es natural que la OTAN preste más atención a lo que está sucediendo en el Alto Norte”.

Desde su punto de vista, la propuesta danesa fue “una forma constructiva de avanzar por parte de Dinamarca para ampliar también la resistencia en el Ártico”.

Jonson dijo que le “llamó la atención lo unidas que están Groenlandia y Dinamarca en este tema ya que, en lo que respecta a la soberanía y la integridad territorial de Dinamarca y Groenlandia, nuestra posición es muy clara: todos estamos del lado de Groenlandia y Dinamarca en este asunto”, recalcó.

Señaló que actualmente lo que se han propuesto, "junto con muchos aliados”, es “lo que se denomina una herramienta de reconocimiento para identificar qué tipo de necesidades hay en materia de infraestructuras y ejercicios”, comentó.

“Creo que ésta podría ser una forma de avanzar, también para que la Alianza como tal se implique en la expansión de su presencia, también en Groenlandia”, apuntó Jonson, quien avanzó que ahora corresponderá a Rutte y al comandante supremo aliado en Europa (SACEUR) “ver cómo proceder en adelante”.

Preguntado por si cree que esta propuesta satisface a Washington, Jonson afirmó que “de lo que tomamos nota es de que EE. UU. ha señalado que es necesario llevar más intenciones al Ártico y al extremo norte”.

“Y creo que esta es una forma constructiva de avanzar por parte de Dinamarca, ampliando el alcance, por así decirlo, del ejercicio que estamos llevando a cabo”, comentó.

Al mismo tiempo, dijo que toman nota de la actividad de China en la región ártica, sobre todo en lo que se refiere a buques de investigación”, y de que Rusia “está reubicando algunas instalaciones militares”.

“Nadie tiene la menor duda de que todos los países nórdicos apoyan firmemente a nuestros amigos de Groenlandia y Dinamarca. Defendemos la integridad territorial que estamos construyendo ahora participando también en la resistencia ártica. Y sé que hay un proceso político que Dinamarca y Estados Unidos han acordado, así que sigamos adelante con ese proceso tal y como está. Creo que es la mejor manera de proceder”, concluyó.