Diputados opositores piden libertad plena para presos políticos excarcelados en Venezuela

"Todavía faltan muchos compañeros y compañeras por salir en libertad, las libertades tienen que ser plenas", dijo Capriles en una rueda de prensa, acompañado de los diputados Luis Emilio Rondón, Stalin González, Tomás Guanipa y Antonio Ecarri.

El diputado aseguró que aún no han tenido acceso a la lista de presos políticos excarcelados ofrecida por el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, la semana pasada durante una sesión y señaló que, en cambio, su compañero Stalin González entregó un listado con nombres y apellidos de más de 800 presos políticos a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

"Las liberaciones tienen que seguir, porque la única manera de poder construir la paz, de la que tanto nos dicen por la televisión, es que no haya persecución, es que haya libertad. Así es que podemos construir la paz", añadió.

Rodríguez afirmó la semana pasada que este proceso de excarcelaciones inició en diciembre y habría sido decisión del presidente Nicolás Maduro, quien permanece encarcelado en Estados Unidos tras ser capturado tras el ataque militar del 3 de enero.

La mandataria encargada aseguró que van más de 406 excarcelaciones y dijo que el proceso de revisiones de casos se mantiene abierto.

Antes, su hermano y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunció la excarcelación de un "número importante" de personas, lo que generó expectativas en familiares de presos políticos, quienes han pernoctado desde entonces a las afueras de varias cárceles a la espera de las liberaciones.

Hasta la noche de este domingo, la ONG Foro Penal contabilizó 143 excarcelados, mientras que la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), registró 161, y exigió acelerar el proceso para que, dijo, "finalmente cese el sufrimiento de los presos políticos y sus familiares".