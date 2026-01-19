Donatella Versace recuerda a Valentino como "un verdadero maestro"

Versace expresó su pesar a través de su perfil de Instagram, donde aseguró que Valentino "será siempre recordado por su arte".

La diseñadora también dedicó un mensaje al compañero del creador, Giancarlo Giammetti, además de asegurar que "Valentino no será olvidado jamás".

Por su parte, el estilista Rocco Barocco declaró a RaiNews24 sentirse "conmocionado" por esta noticia y recordó al fallecido estilista como "un hombre de gran clase" y "una persona increíble", recordó.

Además destacó la naturaleza artística del diseñador asegurando que poseía un "talento innato" y que "había nacido para hacer moda".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

A estas reacciones se sumó la de Giulio Felloni, presidente de Federación Moda Italia-Confcommercio, quien destacó la relevancia histórica del creador: "con la desaparición de uno de los grandes maestros de la moda italiana, definido con razón como el último emperador, nuestro país pierde a un protagonista absoluto de la belleza y del Made in Italy".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según medios italianos, Felloni expresó, en nombre de la federación, su gratitud por una "herencia creativa que continuará inspirando a generaciones de empresarios y profesionales del sector".