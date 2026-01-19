EE.UU. no presionará a México por envío de crudo a Cuba, según el historiador Rafael Rojas

"Aunque hay presiones puntuales de congresistas, como Carlos Giménez, de origen cubano, me parece que no forma parte de la presión fundamental de EEUU a México. Washington puede tolerarlo porque no es orgánico o estructural, como era el venezolano, es intermitente", aseguró Rojas.

El reputado historiador cubano comentaba así que México haya pasado a ser recientemente el principal proveedor de petróleo y derivados a Cuba, algo que se prevé continúe después de que Washington impulsara restricciones de abasto a la isla desde Caracas, tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero.

"Puede seguir habiendo presiones, pero no necesariamente tienen que ser decisivas. Me parece que la presión a México se incrementará en otras zonas como la migración o el narcotráfico que son prioritarias para EE.UU.", aseguró Rojas, profesor del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, en un conversación de EFE en su casa de Ciudad de México.

Mientras el Gobierno mexicano ha sostenido que continuará con los embarques, el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, afirmó que hasta ahora, no se ha solicitado al país frenar los envíos de crudo hacia la isla.

Por ahora, y pese a las reiteradas solicitudes de información, Petróleos de México (Pemex) no ha ofrecido datos oficiales de los envíos a Cuba, aunque Rojas sitúa las entregas "en cifras muy bajas, por debajo de los 17.000 barriles diarios" frente a los cerca de 100.000 que se enviaban desde Caracas.

El historiador indicó que México siempre ha tenido "buena relación" con Cuba desde el triunfo de la revolución comunista en la isla en 1959 con los diversos y sucesivos gobiernos mexicanos.

En los últimos años, agregó Rojas, se han reducido los proyectos de inversión de México en la isla pero se mantuvo el "apoyo político".

"Fue con el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) cuando se introduce el subsidio petrolero a cambio de servicios de salud de (médicos) cubanos a México. Esos apoyos los paga el gobierno mexicano por lo que no es fácil ver cómo Cuba paga ese suministro, por eso los llamo subsidios", precisó.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó la pasada semana que el país haya incrementado el envío de petróleo a Cuba, aunque reconoció que se volvió "un proveedor importante" a la isla en medio de la fuerte caída en las entregas por parte de Venezuela.

"No hay un envío particular”, apuntó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

El pasado 10 de enero llegó a la bahía de La Habana el buque petrolero Ocean Mariner, cargado con unos 86.000 barriles de combustible procedente de México, según confirmó a EFE el Instituto de Energía de la Universidad de Texas, y que busca aliviar los prolongados apagones en Cuba.

El país caribeño sufre una profunda crisis energética desde mediados de 2024 por las frecuentes averías de sus obsoletas centrales y la falta de divisas del Estado para adquirir el combustible necesario para sus unidades de generación.