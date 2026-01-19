El autoritarismo erosiona los derechos humanos un año después de llegada de Trump, dice AI

En un informe divulgado hoy, titulado 'Sonando la alarma: aumento de las prácticas autoritarias y la erosión de los derechos humanos en Estados Unidos', AI menciona el debilitamiento del Estado de derecho en ese país y los ataques a la libertad de expresión.

"Todos somos testigos de una peligrosa trayectoria bajo la presidencia de Trump que ya ha provocado una emergencia de derechos humanos", afirmó el director ejecutivo de AI en EE.UU., Paul O'Brien.

Al concentrar el poder, el Gobierno republicano intenta dificultar que se les exijan responsabilidades, agrega O'Brien.

"Sin duda, estas prácticas autoritarias de la Administración Trump están erosionando los derechos humanos y aumentando el riesgo para periodistas y personas que se manifiestan o disienten, incluyendo abogados, estudiantes y defensores de derechos humanos", puntualiza.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El informe menciona varias áreas en las que el Gobierno de Trump está socavando los pilares de una sociedad libre, como los ataques contra la libertad de prensa y el acceso a la información, la libertad de expresión y de reunión pacífica, las universidades, los opositores y críticos políticos, los jueces, los abogados o el sistema legal.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El informe también documenta ataques de los derechos de los refugiados y migrantes, el retroceso de la protección contra la discriminación, el uso del Ejército para asuntos nacionales, el desmantelamiento del sistema de rendición de cuentas corporativas o los esfuerzos para socavar los sistemas internacionales diseñados para proteger los derechos humanos.

AI dice que ha documentado desde hace tiempo patrones similares en países de todo el mundo.

Si bien los contextos son diferentes, los gobiernos consolidan el poder, controlan la información, difaman a los críticos, castigan la disidencia, limitan el espacio cívico y debilitan los mecanismos diseñados para garantizar la rendición de cuentas.

"Es importante destacar que nuestra experiencia demuestra que, para cuando las prácticas autoritarias están plenamente arraigadas, las instituciones destinadas a frenar los abusos de poder ya se encuentran gravemente comprometidas", alertó O'Brien.

"Podemos, y debemos, forjar un camino diferente", dijo este directivo, ya que "las prácticas autoritarias solo se arraigan cuando se permite que se normalicen. No podemos permitir que eso suceda en Estados Unidos. Juntos, todos tenemos la oportunidad y la responsabilidad de afrontar este momento difícil de nuestra historia y proteger los derechos humanos", afirmó.