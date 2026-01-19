El canciller de Bolivia acusa al vicepresidente de "ir contra la gobernabilidad" de Estado

La tensión entre el presidente Rodrigo Paz y su vicepresidente Lara se ha intensificado después de que el expolicía se declarara una «oposición constructiva» dentro del Ejecutivo de Bolivia, lanzara acusaciones contra el mandatario y el Parlamento, y advirtiera que solo dejará el cargo si la ciudadanía revoca su mandato.

"Es el único caso en el mundo en el que un vicepresidente se declara opositor, en el que un vicepresidente azuza a diferentes sectores para ir en contra de la gobernabilidad de su propio Estado. Genera quiebres institucionales, va en contra de las normativas", dijo Aramayo en declaraciones a EFE en el marco de su participación en el Foro Económico Mundial de Davos.

"Es una autoridad que no busca el diálogo como mecanismo de interacción e interlocución", añadió.

"Yo creo que esa realidad habla por sí sola. El distanciamiento no es del presidente Rodrigo Paz, todo lo contrario, él ha extendido la mano. Creo que sobran las pruebas para entender que el carácter del presidente Rodrigo Paz es dialogante y concertador", dijo.

La relación entre Paz y Lara no ha dejado de ser tensa desde que el binomio ganó la segunda vuelta electoral, en octubre pasado.