El Consejo Constitucional de la RCA confirma la victoria electoral del presidente Touadéra

Sin embargo, el Consejo Constitucional cambió ligeramente los resultados publicados el pasado día 5 por la Autoridad Nacional de las Elecciones (ANE), elevando el porcentaje de votos obtenido por Touadéra de un 76,15 % a un 77,90 %, lo que le vale un nuevo mandato de siete años.

Así, la máxima autoridad electoral del país redujo el porcentaje de sufragios otorgado inicialmente por la ANE al principal rival del presidente en las urnas, el ex primer ministro Anicet-Georges Dologuélé, pasando del 14,66 % al 13,5 %, en el segundo puesto.

Además, el Consejo Constitucional desestimó el recurso interpuesto por Dologuélé, que solicitó la anulación de las elecciones después de rechazar los resultados, al considerar la petición inadmisible por la presentación fuera de plazo de documentos adjuntos al expediente.

"Por lo tanto, el examen de fondo solo puede realizarse sobre la base de los resultados provisionales proclamados por la ANE", afirmó Jean Pierre Waboué, presidente del Consejo Constitucional.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La tasa de participación fue también revisada, del 52,42 % al 64,42 %.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El director nacional de campaña del presidente centroafricano, Simplice Mathieu Sarandji, celebró la decisión del órgano y destacó en declaraciones a EFE: "Es una victoria de la democracia y aplaudimos la victoria del pueblo y del derecho".

Tanto Dologuélé como el también ex primer ministro Henri-Marie Dondra, que quedó en tercer lugar con un 3 % del voto, según el Consejo, denunciaron fraude e irregularidades antes incluso del anuncio de los resultados por la ANE, mientras una importante plataforma de la oposición, el Bloque Republicano para la Defensa de la Constitución (BRDC), boicoteó los comicios.

Según el calendario electoral establecido por la ley centroafricana, la investidura de Touadéra está prevista para el próximo 30 de marzo.

Unos 2,4 millones de electores -de una población de cerca de 5,5 millones- estaban llamados a las urnas para unas elecciones presidenciales, legislativas, locales y regionales en uno de los más pobres del mundo pese a sus recursos naturales, que sufre violencia de grupos armados y cuyo Gobierno cuenta con el apoyo de mercenarios rusos del Grupo Wagner y una fuerza de paz de la ONU (Minusca).

Siete candidatos competían por la Presidencia, incluido Touadéra, quien, en el poder desde 2016, pudo concurrir tras impulsar el referéndum de 2023, boicoteado por la oposición, en el que se aprobó un cambio de la Constitución que amplió la duración del mandato presidencial de cinco a siete años y eliminó el límite de dos mandatos para el jefe del Estado.

El mandatario, que tiene 68 años y llegó al poder en plena guerra civil, ha logrado reducir la inestabilidad en el país, pero ha advertido que los avances son frágiles.

Desde finales de 2012, la RCA vive una guerra civil intermitente que ha causado miles de muertos y cientos de miles de desplazados.

Pese a varios acuerdos de paz y procesos de diálogo con grupos armados, la violencia no ha desaparecido por completo.