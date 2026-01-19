El Gobierno de Gibraltar da luz verde a la firma del tratado con la Unión Europea

El Gobierno gibraltareño explicó este lunes que después de seis extensas reuniones celebradas en las dos últimas semanas, ha aprobado ahora el tratado para su ratificación, siempre que no se introduzcan cambios en el significado del texto aprobado durante la revisión legal, según indicó en un comunicado.

Una vez que se disponga del texto definitivo, este será presentado al Parlamento de Gibraltar mediante una moción sujeta a enmiendas para su debate.

La aprobación por parte del Parlamento de Gibraltar será la señal para que el Reino Unido prosiga con sus propios procedimientos de ratificación del tratado.

Los negociadores de la UE, Reino Unido y España completaron el pasado mes de diciembre la redacción del texto legal que recoge el acuerdo que la UE, Reino Unido, España y Gibraltar alcanzaron el pasado 11 de junio, tras lo que se someterá a una revisión jurídica antes de su firma.

Este acuerdo regulará las relaciones de Gibraltar con España, después de la salida del Reino Unido de la UE, y regulará, entre otros aspectos, la circulación de personas y el tráfico de mercancias por la frontera.

Una de las conseciuencias más visibles será la desaparición de la Verja, división física entre la colonia británica y España, y marca un simbólico hito en la historia del que es considerado uno de los pasos fronterizos más pequeños del mundo.