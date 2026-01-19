El mayor corte eléctrico de este lunes en Cuba apagará simultáneamente al 58 % de la isla

La isla sufre una aguda crisis energética desde el verano de 2024 por dos factores estructurales: la falta de divisas del Estado cubano para importar suficiente petróleo y las frecuentes averías de sus obsoletas centrales termoeléctricas.

A esto se añade la presión estadounidense a Caracas -principal proveedor de crudo a la isla- para que corte totalmente el suministro de crudo a La Habana. Por el momento, este factor no está incrementando los apagones en Cuba, pero los expertos apuntan a que en breve empezará a sentirse.

La UNE, adscrita al Ministerio cubano de Energía y Minas, calcula para el horario de mayor demanda de la jornada, en la tarde-noche, una capacidad de generación de 1.405 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.280 MW.

El déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.875 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 1.905 MW.

Actualmente, siete de las 16 unidades de producción termoeléctrica operativas están fuera de servicio por averías o mantenimientos. Esta fuente de energía supone de media en torno al 40 % del mix energético en Cuba.

Asimismo, 101 centrales de generación distribuida (motores) y una central flotante (patana) de La Habana no están operando por falta de combustible (diésel y fueloil). Además, alrededor de otras 15 están paradas por falta de lubricantes.

Expertos independientes indican que la crisis energética en Cuba responde a una infrafinanciación crónica de este sector, completamente en manos del Estado desde el triunfo de la revolución en 1959.

Varios cálculos independientes estiman que serían precisos entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para sanear el sistema eléctrico.

Por su parte, el Gobierno cubano señala al impacto de las sanciones estadounidenses a esta industria y acusa a Washington de “asfixia energética”.

Los prolongados apagones diarios lastran la economía, que se ha contraído más de un 15 % desde 2020, según cifras oficiales. Además han sido el detonante de las principales protestas de los últimos años.