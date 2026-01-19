El papa, profundamente apenado por el accidente ferroviario de España

León XIV ha enviado un telegrama al arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, en el que se dice "profundamente apenado al conocer la dolorosa noticia del accidente de tren en Adamuz, Córdoba, que ha ocasionado numerosas víctimas y heridos, ofrece sufragios por el eterno descanso de los difuntos".

Asimismo, el papa "hace llegar su sentido pésame a los familiares de los fallecidos, junto con sus expresiones de consuelo, viva solicitud y deseos de pronto restablecimiento de los heridos".

"Mientras alienta a los equipos de rescate a perseverar en los esfuerzos de socorro y asistencia, el santo padre imparte a todos, por intercesión de nuestra señora del Pilar, la confortadora bendición apostólica, como signo de esperanza en el señor resucitado", concluye el telegrama.