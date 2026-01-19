El papa saluda a Morata y Fàbregas en una audiencia con el Como

El pontífice estadounidense, reconocido aficionado al deporte y al fútbol, ha recibido a la delegación del Como a su paso por la capital italiana antes del partido de esta tarde contra el Lazio.

Los futbolistas, técnicos y directivos hicieron entrega al papa de una camiseta del Como con el dorsal 'Leone XIV' (León XIV, en italiano) y el número 14, así como un banderín y una bufanda.

El papa pudo charlar con Fàbregas, acompañado este por el presidente del club, el indonesio Mirwam Suwarso, según pude verse en las primeras fotos del encuentro difundidas por el Vaticano.

Por otro lado, la bufanda fue entregada por Morata, que posó junto al pontífice y el portero suplente Mauro Vigorito para la ocasión.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El encuentro fue inmortalizado con una foto de familia del papa y una representación del Como, encabezada por Fàbregas y conformada sobre todo por el equipo técnico, suplentes o el propio Morata, que esta noche no jugará por estar lesionado desde diciembre.