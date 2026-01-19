El Parlamento Europeo guarda un minuto de silencio por las víctimas de accidente en Adamuz

"Hay familias en duelo y una nación conmocionada. Toda Europa llora con España. En nombre de este Parlamento, enviamos nuestras más profundas condolencias y solidaridad con los afectados", dijo la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, al inicio de la sesión plenaria de la Eurocámara en Estrasburgo (Francia).

"Toda Europa está con España en este momento de profundo dolor", añadió en castellano Metsola, que pidió al hemiciclo recordar unidos a "todos los fallecidos y aquellos cuyas vidas han quedado destrozadas" por el accidente.

Los máximos responsables de las instituciones de la Unión Europea (UE) ya expresaron en la madrugada del lunes sus condolencias a las víctimas y familias por el accidente ferroviario, con mensajes en redes sociales de la propia Metsola; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

El accidente de ferrocarril ocurrió en Adamuz (Córdoba), donde por causas desconocidas descarriló un tren de la compañía Iryo, que impactó contra un tren Alvia, de la empresa Renfe. El conductor de este segundo tren está entre los fallecidos.

