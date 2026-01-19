El rey de Marruecos acepta la invitación de Trump para sumarse a la Junta de Paz de Gaza

Mohamed VI recibió la invitación de Trump para sumarse a esta iniciativa que el líder estadounidense prevé lanzar para "contribuir a los esfuerzos de paz en Oriente Medio y adoptar un nuevo enfoque para resolver los conflictos en el mundo”, indica un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores difundido por la agencia marroquí de prensa (MAP).

Según Rabat, está invitación "constituye un reconocimiento del liderazgo" del monarca marroquí y "da testimonio de la confianza de la que goza el soberano ante el presidente de los Estados Unidos y la comunidad internacional".

La Junta o Consejo de Paz "tomará la forma jurídica de una organización internacional con la ambición de promover la estabilidad, restaurar la gobernanza y garantizar una paz duradera en las zonas afectadas o amenazadas por los conflictos", continúa la Cancillería marroquí.

Su mandato "se basará en la cooperación práctica, la acción efectiva y asociaciones orientadas hacia resultados tangibles", añade.

Rabat saluda también el anuncio de la segunda fase del plan de paz global de Trump y la creación del Comité Nacional para la administración de Gaza como organismo transitorio temporal.

Marruecos "reitera su compromiso constante a favor de una paz justa, global y duradera en Oriente Medio, que permita el establecimiento de un Estado palestino dentro de las fronteras de 1967, con Jerusalén Este como capital, viviendo lado a lado y en paz con Israel", concluye el comunicado.

Trump ha anunciado cuatro organismos que se encargarán de gestionar la Franja de Gaza en la segunda fase del alto el fuego, cuya composición y funciones concretas están aún por determinar y que levantan suspicacias sobre un plan a largo plazo del presidente estadounidense para crear una nueva ONU.

Junta de Paz, Comité Ejecutivo, Comité Ejecutivo para Gaza y Comité Nacional para la Administración de Gaza son los cuatro órganos que, según la Casa Blanca, compondrán ese abanico.

Varios jefes de Estado han ido anunciando que Trump les ha invitado a formar parte de la iniciativa, entre ellos el ruso Vladímir Putin, el turco Recep Tayyip Erdogan, el argentino Javier Milei, el egipcio Abdelfatah al Sisi, el canadiense Mark Carney y el paquistaní Shehbaz Sharif.