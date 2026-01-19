Equipos técnicos y de rescate españoles mantendrán trabajos durante esta noche en Adamuz

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ya avanzó esta tarde en declaraciones a los periodistas que estas tareas van a ser lentas porque hay mucho material que retirar en la zona, donde se hace necesario contar con maquinaria pesada.

El Centro Integrado de Datos (CID), a través del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), informó de que el Instituto de Medicina Legal de Córdoba ha recibido ya los cuerpos de 37 personas fallecidas en el accidente de trenes y que los forenses han realizado 23 autopsias.

Según este centro, se han presentado hasta el momento 43 denuncias de desapariciones tanto en las comandancias de la Guardia Civil de Huelva -lugar destino de uno de los trenes siniestrados-, como en las de Madrid, Málaga, Córdoba y Sevilla.

Sobre estas últimas cifras, Moreno aclaró esta noche en entrevistas en Antena 3 y Televisión Española que, de acuerdo a la propia Guardia Civil, ya se han identificado los cuerpos de 40 personas fallecidas, que corresponderían con los de las personas cuya desaparición ha sido denunciada.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Respecto a esas 43 denuncias presentadas de acuerdo al CID, ha reconocido que "suele haber lío" y que esta misma tarde se ha comprobado que había tres denuncias sobre la desaparición de una misma persona.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Ahora mismo los servicios están centrados en localizar los cuerpos de las personas que han fallecido e identificarlos", explicó Moreno, quien "espera y desea" que cuando se puedan levantar el vagón 1 y el vagón 2 del Alvia no haya ningún fallecido más.

Sobre los heridos, detalló que, de acuerdo al último parte, actualmente son 39 las personas que permanecen ingresadas, 12 en la UCI, aunque no se teme por la vida de ninguna de ellas.

En cuanto a las causas del accidente, señaló que continúan "abiertas ahora mismo todas las hipótesis" y que hay que dejar tiempo a que los especialistas puedan seguir investigando: "Todos tenemos la duda de qué ha pasado y la sociedad tiene derecho a saber qué ha sucedido".

Moreno destacó finalmente la "suma de esfuerzos" por parte de todas las administraciones en la respuesta al accidente y ha defendido el principio de lealtad institucional.