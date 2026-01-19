España espera desplegar las grúas para levantar los vagones en las próximas horas

En declaraciones a TVE, el ministro dijo que espera que las grúas puedan estar desplegadas y que sean capaces "de levantar el material rodante que todavía queda en ese en esa pequeña vaguada".

Estas grúas de unas 300 toneladas están siendo instaladas por los equipos técnicos de rescate, aunque las tareas serán lentas por la cantidad de material a retirar y se teme la presencia de más fallecidos en esos dos convoyes, informó el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

Hasta el momento, la investigación por el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) deja al menos 40 muertos y un total de 41 personas permanecen ingresadas. Además, se han presentado 43 denuncias de desapariciones en las comandancias de Huelva, Madrid, Málaga, Córdoba y Sevilla.