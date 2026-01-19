Finlandia no retirará a sus dos oficiales de Groenlandia pese a amenaza de aranceles

En un encuentro con la prensa local, Häkkänen señaló que el envío de los dos oficiales finlandeses a Groenlandia a petición de Dinamarca forma parte de la planificación habitual de las actividades de entrenamiento de las Fuerzas Armadas con otros países aliados.

"El ejercicio danés, al que también han acudido nuestros oficiales de enlace para evaluar las condiciones, es un ejercicio completamente normal. Este tipo de maniobras se han incrementado en la región ártica", dijo el ministro.

A su juicio, la amenaza del presidente estadounidense de aplicar aranceles a aquellos países aliados que no apoyen sus planes de hacerse con Groenlandia es algo "novedoso y grave" que añade más tensión a las relaciones transatlánticas.

"Presionar con aranceles en una cuestión que afecta a la soberanía de Dinamarca no es aceptable en absoluto", dijo Häkkänen, y añadió que mantener la unidad de la OTAN es fundamental en este momento.

Según el ministro, Europa sigue teniendo una fuerte capacidad económica y política para resistir cierto tipo de presiones y se está preparando para asumir el peso de su propia defensa.

"Es innegable que la capacidad de defensa de Europa ha sido descuidada durante décadas y que la defensa europea se ha construido sobre la base de Estados Unidos. Sin embargo, lo bueno es que los países europeos están ahora fortaleciendo significativamente su capacidad de defensa en todos los ámbitos", dijo.

Alemania, uno de los ocho países europeos aliados que envió tropas a Groenlandia, retiró a sus efectivos de la isla este domingo después de que completaran su misión de reconocimiento, mientras que las autoridades noruegas anunciaron que los efectivos de ese país regresarían a casa esta semana.