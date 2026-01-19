Fiscalía investiga los dos primeros feminicidios ocurridos en lo que va de año en Bolivia

El caso más reciente se reportó esta mañana, tras el hallazgo del cuerpo de una mujer de 30 años en una vivienda particular en el municipio de Sacaba, en la región central de Cochabamba, informó el fiscal de ese departamento, Osvaldo Tejerina.

"Un equipo multidisciplinario de la Fiscalía se constituyó en el lugar donde se evidenció la presencia de un cadáver de sexo femenino. Se iniciaron las actuaciones investigativas correspondientes por el delito de feminicidio", señaló Tejerina, según un comunicado de prensa del Ministerio Público.

La Fiscalía dispuso "la recolección de elementos probatorios, declaraciones testificales y actos investigativos necesarios para el esclarecimiento del hecho", añadió.

Por su parte, el fiscal asignado al caso, Gabriel García, explicó que los familiares de la víctima la estaban buscando desde el pasado sábado y que esta jornada llegaron a una vivienda que la mujer rentaba desde el año pasado junto a su pareja, un hombre de 43 años.

Los familiares tuvieron que forzar su ingreso al inmueble, pues no tenían la llave de la puerta y encontraron allí el cuerpo de la mujer, con signos de violencia.

Según la Fiscalía, en las últimas horas la pareja de la víctima "fue arrestado como principal sospechoso del hecho".

El otro suceso se registró en la región oriental de Santa Cruz, donde una mujer de 47 años fue hallada muerta el domingo, tras ser atacada por un desconocido presuntamente con un arma de fuego en la puerta de su vivienda en un municipio fronterizo con Brasil, según información del Ministerio Público.

"Este lamentable suceso es investigado bajo los protocolos correspondientes, con el objetivo de esclarecer las circunstancias del hecho, por ello, ya se tiene a personas aprehendidas, para encontrar al autor material de este crimen", dijo el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos.

La fiscal del caso, Fabiola Paco, explicó que un hombre que iba en motocicleta presuntamente disparó a la víctima con un arma y que luego el esposo e hijo de la mujer le cambiaron de ropa y lavaron y limpiaron el lugar donde ocurrió el suceso.

Según la prensa local, el caso fue reportado a la Policía por el personal de una empresa funeraria contratada para brindar servicio a la familia de la víctima y fueron estos funcionarios los que descubrieron que la mujer recibió un disparo en la cabeza.

En 2025, la Fiscalía boliviana registró 81 feminicidios, 29 infanticidios y 46.213 casos de delitos enmarcados en la Ley para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, o ley 348, vigente en el país desde 2013.

Esta norma castiga el feminicidio con 30 años de prisión sin derecho a indulto, la pena máxima dispuesta en la legislación boliviana.

Las organizaciones feministas reclaman desde hace años que esta ley no se cumple plenamente por carencias como la falta de presupuesto y personal adecuado para atender estos sucesos.