Gobernadora general de Canadá se reunirá con Sheinbaum para "estrechar lazos"

La gobernadora general de Canadá, primera mujer indígena en ocupar ese cargo, fue recibida este lunes por el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente; por el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, y por el embajador de Canadá en México, Cameron MacKay, a su llegada al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en Ciudad de México, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en un comunicado.

Mañana martes está previsto que se reúna con Sheinbaum en el Palacio Nacional (sede de la Presidencia), en un encuentro que tiene el objetivo de estrechar los lazos entre los dos países norteamericanos y abordar cuestiones como las políticas en favor de los pueblos indígenas.

Además, agregó la Cancillería, esta visita oficial tiene el objetivo de dar "seguimiento" a la que realizó en septiembre pasado el primer ministro canadiense, Mark Carney, con quien la mandataria mexicana acordó un plan de acción ante la antesala de la revisión del T-MEC.

De hecho, el encuentro con la funcionaria canadiense ocurre mientras los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá comienzan a perfilar los temas que podrían revisarse en el acuerdo comercial, en un escenario de tensiones por medidas arancelarias, reglas de origen, políticas energéticas y estrategias de relocalización de cadenas productivas ('nearshoring').

El martes pasado, el presidente estadounidense, Donald Trump, señaló durante un recorrido por una planta automotriz de Ford en Detroit, que "ni siquiera pensaba" en el tratado comercial que tiene con México y Canadá al ser "irrelevante".

El T-MEC fue negociado durante el primer mandato de Trump y entró en vigor en 2020 en sustitución del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que el republicano consideraba perjudicial para Estados Unidos.

Los tres países deben revisar el tratado en 2026 y decidir si lo extienden, una medida que cuenta con el respaldo tanto de México como del de Canadá.