Grupos armados atacan una cárcel con "miles" de presos del EI en manos de los kurdosirios

"El perímetro de la prisión Al Shaddadi, al sur de Al Hasakah, que retiene a miles de miembros del EI, está siendo objeto de un ataque llevado a cabo por hombres armados, en medio de intensos choques con nuestras fuerzas encargadas de la protección de la cárcel", informaron las FSD en un comunicado.

La coalición, que gestiona los principales centros de detención de yihadistas y campamentos con familiares de los mismos en el noreste de Siria, alertó de la situación de seguridad en la zona es "extremadamente peligrosa".

El asalto, que no atribuyó a ninguna formación en concreto, se produce en medio del proceso de implementación de un entendimiento alcanzado anoche con Damasco, por el que las FSD están pasando el control de sus zonas en el noreste del país a las fuerzas gubernamentales.

Tras dos semanas de enfrentamientos, el presidente sirio, Ahmed al Sharaa, anunció el domingo un pacto de alto el fuego total que estipula la integración de los miembros de la alianza armada en las fuerzas de seguridad estatales y el traspaso de responsabilidades en sus zonas a las instituciones centrales.

Ambos bandos denunciaron este lunes algunos ataques mutuos, entre ellos dos que causaron la muerte de tres soldados del Ejército sirio y al menos uno contra otra cárcel con presos del EI en la vecina provincia de Al Raqa, conocida como prisión de Al Aqtan y también bajo control kurdosirio.