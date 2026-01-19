Iglesia de Nigeria denuncia secuestro de 168 feligreses pese a que autoridades lo niegan

"Atacaron las tres iglesias mientras se celebraban los servicios religiosos, 168 fieles se encuentran desaparecidos tras el ataque", dijo a EFE el reverendo John Hayyab, presidente de la CAN en los Estados del Norte de Nigeria.

Según Hayyab, los supuestos ataques ocurrieron de forma simultánea mientras se celebraban misas y servicios religiosos en los templos Iglesia Evangélica Ganando a Todos (ECWA), y las iglesias católicas llamadas “Querubines” y “Serafines” en la zona de Kurmin Wali, en el estado de Kaduna

El reverendo añadió que los posibles atacantes todavía no establecieron contacto para pedir rescate por los fieles.

Sin embargo, el alcalde de Kajuru, Dauda Madaki, afirmó que las fuerzas de seguridad no encontraron evidencia de ningún ataque en Kurmin Wali.

“Visitamos una de las iglesias donde ocurrió el supuesto secuestro. No había evidencia de ningún ataque”, dijo Madaki, según recogen medios locales.

El comisionado de la Policía del estado de Kaduna, Alhaji Muhammad Rabiu, afirmó que las denuncias de secuestros son difundidas por "promotores del conflicto" que buscan desestabilizar el estado de Kaduna y socavar la paz.

"Cualquiera que afirme que este secuestro ocurrió, que presente los nombres y datos de las víctimas", agregó el comisionado.

Rabiu también advirtió que se aplicará “todo el peso de la ley” a quienes difundan información falsa.

De acuerdo con las autoridades, el jefe de la aldea de Kurmin Wali, Mai Dan Zaria, confirmó que no se había producido ningún incidente de ese tipo en la comunidad.

Algunos estados de Nigeria, sobre todo en el centro y noroeste del país, sufren ataques constantes por parte de bandidos, término usado para nombrar a bandas criminales que cometen asaltos y secuestros masivos para pedir rescates, que las autoridades tildan en ocasiones de "terroristas".

En noviembre pasado unos 303 alumnos y 12 profesores de la Escuela Católica de Primaria y Secundaria St. Mary's, en el estado de Níger, hasta que fueron liberados por fuerzas policiales.

Ese mismo mes, 38 feligreses fueron raptados del pueblo de Ekuru, cuando hombres armados atacaron la Iglesia Apostólica de Cristo (CAC, en inglés) y permanecieron cautivos hasta que sus familiares pagaron un rescate de unos 60.000 euros.

A esta inseguridad se suma la actividad del grupo yihadista Boko Haram en el noreste del país y, desde 2016, de su escisión Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP).